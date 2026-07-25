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Адвокат объяснила, какие проверки нужны перед покупкой квартиры - РИА Новости, 25.07.2026
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03:10 25.07.2026
Адвокат объяснила, какие проверки нужны перед покупкой квартиры

Адвокат Яковлева: покупка квартиры требует проверки, чтобы избежать рисков

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПродажа недвижимости
Продажа недвижимости - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для проверки квартиры при покупке необходимо заказать два вида выписки из ЕГРН: об основных характеристиках и о переходе прав.
  • Нужно убедиться, что в правоустанавливающем документе указаны все существенные условия и что данные совпадают с выпиской из ЕГРН.
  • Важно проверить продавца на наличие нотариального согласия супруга, если квартира куплена в браке.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Покупка квартиры требует тщательной проверки, чтобы избежать рисков, включая оспаривание сделки или скрытые обременения. О том, какие документы проверить, агентству "Прайм" рассказала адвокат Анастасия Яковлева.
Первым делом нужно заказать выписку из ЕГРН двух видов — об основных характеристиках и о переходе прав. Это поможет проверить данные собственника и историю владения.
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"Необходимо проверить, чтобы в правоустанавливающем документе были все существенные условия, а данные (адрес, площадь) совпадали с выпиской", — подчеркивает адвокат.
Также важно проверить продавца: если квартира куплена в браке, нужно нотариальное согласие супруга, а при наличии несовершеннолетних собственников — согласие органов опеки. На банкротство его можно проверить через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, картотеку арбитражных дел и сайт судебных приставов.
Квартиру нужно проверить на обременения и незаконную перепланировку, а также убедиться, что это жилое помещение, а не апартаменты, заключила Яковлева.
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