Адвокат объяснила, какие проверки нужны перед покупкой квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ Для проверки квартиры при покупке необходимо заказать два вида выписки из ЕГРН: об основных характеристиках и о переходе прав.

Нужно убедиться, что в правоустанавливающем документе указаны все существенные условия и что данные совпадают с выпиской из ЕГРН.

Важно проверить продавца на наличие нотариального согласия супруга, если квартира куплена в браке.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Покупка квартиры требует тщательной проверки, чтобы избежать рисков, включая оспаривание сделки или скрытые обременения. О том, какие документы проверить, агентству " Покупка квартиры требует тщательной проверки, чтобы избежать рисков, включая оспаривание сделки или скрытые обременения. О том, какие документы проверить, агентству " Прайм " рассказала адвокат Анастасия Яковлева.

Первым делом нужно заказать выписку из ЕГРН двух видов — об основных характеристиках и о переходе прав. Это поможет проверить данные собственника и историю владения.

"Необходимо проверить, чтобы в правоустанавливающем документе были все существенные условия, а данные (адрес, площадь) совпадали с выпиской", — подчеркивает адвокат.

Также важно проверить продавца: если квартира куплена в браке, нужно нотариальное согласие супруга, а при наличии несовершеннолетних собственников — согласие органов опеки. На банкротство его можно проверить через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, картотеку арбитражных дел и сайт судебных приставов.