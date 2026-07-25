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Евродепутат оценил вклад России в мировую культуру - РИА Новости, 25.07.2026
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Культура
 
11:36 25.07.2026
Евродепутат оценил вклад России в мировую культуру

Евродепутат Картайзер назвал вклад РФ в мировую культуру одним из самых весомых

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал вклад России в мировую культуру одним из наиболее весомых.
  • По мнению Картайзера, политика ЕС по запрещению всего русского показывает свою неэффективность, так как создаются новые площадки для взаимодействия с Россией и снимаются запреты на участие российских представителей в международных мероприятиях.
БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Вклад России в мировую культуру - один из наиболее весомых среди всех стран, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Вклад России в культуру во всех ее проявлениях относится к числу самых выдающихся проявлений творческого гения, которые когда-либо видел мир", - сказал собеседник агентства.
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Картайзер отметил, что в этой связи политика ЕС по запрещению всего русского показывает свою неэффективность.
"Мы видим, как эта политика терпит крах: создаются неформальные контакты и площадки для взаимодействия с Россией, спортивные организации, включая МОК, снимают запреты на участие российских спортсменов, а Венецианская биеннале вновь открывает свои двери для российских художников", - добавил евродепутат.
Ранее представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
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В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за выступления в поддержку диалога с Россией и критику политики конфронтации с Москвой.
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