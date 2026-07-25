Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер назвал вклад России в мировую культуру одним из наиболее весомых.

По мнению Картайзера, политика ЕС по запрещению всего русского показывает свою неэффективность, так как создаются новые площадки для взаимодействия с Россией и снимаются запреты на участие российских представителей в международных мероприятиях.

БРЮССЕЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Вклад России в мировую культуру - один из наиболее весомых среди всех стран, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Вклад России в культуру во всех ее проявлениях относится к числу самых выдающихся проявлений творческого гения, которые когда-либо видел мир", - сказал собеседник агентства.

Картайзер отметил, что в этой связи политика ЕС по запрещению всего русского показывает свою неэффективность.

"Мы видим, как эта политика терпит крах: создаются неформальные контакты и площадки для взаимодействия с Россией, спортивные организации, включая МОК, снимают запреты на участие российских спортсменов, а Венецианская биеннале вновь открывает свои двери для российских художников", - добавил евродепутат.

Ранее представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.

В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.