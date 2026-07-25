Арабская коалиция заявила об ударах по военным объектам в Йемене

Ранее источник в местных органах власти Ходейды сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным районам Ходейды на западе Йемена, в результате чего раздалась серия громких взрывов, вероятно, от детонации складов с боеприпасами и вооружением.