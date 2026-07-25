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Арабская коалиция заявила об ударах по военным объектам в Йемене - РИА Новости, 25.07.2026
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00:52 25.07.2026
Арабская коалиция заявила об ударах по военным объектам в Йемене

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Ходейде

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по военным позициям хуситов в йеменской провинции Ходейда.
  • Цели ударов были связаны с угрозой для коммерческих судов в Красном море.
ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об ударах по военным позициям шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в йеменской провинции Ходейда на побережье Красного моря, передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
"Военные позиции хуситов в провинции Ходейда подверглись ударам коалиции", - отмечается в заявлении.
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Как отметили в коалиции, цели, которые подверглись ударам, были связаны с угрозой для коммерческих судов в Красном море.
Ранее источник в местных органах власти Ходейды сообщил РИА Новости, что саудовская авиация нанесла не менее пяти ударов по разным районам Ходейды на западе Йемена, в результате чего раздалась серия громких взрывов, вероятно, от детонации складов с боеприпасами и вооружением.
Ходейда находится под контролем хуситов. Ранее источник в транспортном управлении королевства сообщил о новом нападении на саудовский танкер в Красном море.
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