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Семьи погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове получат компенсацию - РИА Новости, 25.07.2026
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07:07 25.07.2026 (обновлено: 07:16 25.07.2026)
Семьи погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове получат компенсацию

Семьи погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове получат по 1,5 млн рублей

© WiskyВид на город Киров
Вид на город Киров - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Wisky
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, шесть из них погибли.
  • Семьям погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей.
  • В регионе объявлен трехдневный траур с 25 по 27 июля.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Семьи погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, шесть из них погибли на месте. В регионе объявлен трехдневный траур 25-27 июля.
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"Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 миллиона рублей, окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием", - написал Соколов в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что дополнительные средства направят городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.
"Благодарю наши оперативные службы за быструю ликвидацию последствий атаки, наших медиков - за борьбу за жизни пострадавших", - написал Соколов.
Он также отметил, что трагедия объединила тысячи жителей области: люди выражают готовность помочь семьям погибших и пострадавших, инициировали добровольную сдачу крови. "Спасибо всем за неравнодушие и готовность быть рядом", - заявил глава региона.
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