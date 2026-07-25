Семьи погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове получат компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, шесть из них погибли.

Семьям погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей.

В регионе объявлен трехдневный траур с 25 по 27 июля.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Семьи погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Александр Соколов.

Губернатор в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове , при которой 32 человека пострадали, шесть из них погибли на месте. В регионе объявлен трехдневный траур 25-27 июля.

"Семьям погибших правительство области выделяет по 1,5 миллиона рублей, окажет помощь и пострадавшим. Значительные выплаты предусмотрены и самим предприятием", - написал Соколов в канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что дополнительные средства направят городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.

"Благодарю наши оперативные службы за быструю ликвидацию последствий атаки, наших медиков - за борьбу за жизни пострадавших", - написал Соколов.