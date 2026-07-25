Семьи погибших при ракетном ударе по заводу в Кирове получат компенсацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ракетной атаки на предприятие в Кирове пострадали 32 человека, шесть из них погибли.
- Семьям погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей.
- В регионе объявлен трехдневный траур с 25 по 27 июля.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Семьи погибших при ракетном ударе по предприятию в Кирове получат по 1,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор в пятницу утром сообщил о ракетной атаке на предприятие в Кирове, при которой 32 человека пострадали, шесть из них погибли на месте. В регионе объявлен трехдневный траур 25-27 июля.
Он добавил, что дополнительные средства направят городу Кирову на ликвидацию повреждений жилых домов, предприятий и учреждений.
"Благодарю наши оперативные службы за быструю ликвидацию последствий атаки, наших медиков - за борьбу за жизни пострадавших", - написал Соколов.
Он также отметил, что трагедия объединила тысячи жителей области: люди выражают готовность помочь семьям погибших и пострадавших, инициировали добровольную сдачу крови. "Спасибо всем за неравнодушие и готовность быть рядом", - заявил глава региона.