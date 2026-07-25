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Омбудсмен ЛНР назвала удар ВСУ по Кирилловке военным преступлением - РИА Новости, 25.07.2026
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22:02 25.07.2026
Омбудсмен ЛНР назвала удар ВСУ по Кирилловке военным преступлением

Омбудсмен ЛНР Сорока назвала удар ВСУ по Кирилловке военным преступлением

© Следком/MAXРабота экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Следком/MAX
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омбудсмен ЛНР Анна Сорока назвала удар ВСУ по Кирилловке актом целенаправленного террора против беззащитных людей.
  • Она выразила соболезнования близким погибших и пострадавшим, отметив, что Луганщина понимает и разделяет боль, ужас произошедшего и горечь утраты.
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по Кирилловке в Запорожской области, где погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, это не просто военное преступление, а акт целенаправленного террора против беззащитных людей, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Анна Сорока.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двоих, в том числе ребенка. Воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке объявлено днем траура.
Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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"В очередной раз украинскими военными преступниками целью атаки был выбран исключительно гражданский объект - место отдыха семей с детьми, что наглядно демонстрирует как пренебрежение со стороны киевского режима нормами международного гуманитарного права, так и полное обесценивание человеческой жизни. Этот удар - не просто военное преступление, это акт целенаправленного террора против беззащитных людей", - заявила Сорока.
Омбудсмен ЛНР выразила соболезнования близким погибших и пострадавшим, отметив, что Луганщина понимает и разделяет боль, ужас произошедшего и горечь утраты.
На протяжении долгих лет наша республика подвергается систематическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины, гибнут мирные жители, разрушаются школы, больницы и жилые дома, подытожила Сорока.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаАнна СорокаВооруженные силы Украины
 
 
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