Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области

Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Омбудсмен ЛНР Анна Сорока назвала удар ВСУ по Кирилловке актом целенаправленного террора против беззащитных людей.

Она выразила соболезнования близким погибших и пострадавшим, отметив, что Луганщина понимает и разделяет боль, ужас произошедшего и горечь утраты.

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Удар ВСУ по Кирилловке в Запорожской области, где погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, это не просто военное преступление, а акт целенаправленного террора против беззащитных людей, заявила РИА Новости омбудсмен ЛНР Анна Сорока.

ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области , по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двоих, в том числе ребенка. Воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке объявлено днем траура.

"В очередной раз украинскими военными преступниками целью атаки был выбран исключительно гражданский объект - место отдыха семей с детьми, что наглядно демонстрирует как пренебрежение со стороны киевского режима нормами международного гуманитарного права, так и полное обесценивание человеческой жизни. Этот удар - не просто военное преступление, это акт целенаправленного террора против беззащитных людей", - заявила Сорока.

Омбудсмен ЛНР выразила соболезнования близким погибших и пострадавшим, отметив, что Луганщина понимает и разделяет боль, ужас произошедшего и горечь утраты.