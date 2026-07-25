В Запорожской области 26 июля объявили днем траура

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области объявлен день траура в связи с трагедией в Кирилловке.
- День траура назначен на 26 июля 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. День траура объявлен в воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.
С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших, отметил Балицкий. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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