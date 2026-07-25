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В Запорожской области 26 июля объявили днем траура - РИА Новости, 25.07.2026
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18:02 25.07.2026 (обновлено: 18:19 25.07.2026)
В Запорожской области 26 июля объявили днем траура

В Запорожской области 26 июля объявили днем траура в связи с трагедией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области объявлен день траура в связи с трагедией в Кирилловке.
  • День траура назначен на 26 июля 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. День траура объявлен в воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.
"В связи с трагедией, 26 июля 2026 года объявлено днем траура на территории Запорожской области", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших, отметил Балицкий. Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
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22 июня 2022, 17:18
 
Запорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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