В Запорожской области 26 июля объявили днем траура

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. День траура объявлен в воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка.