Двух человек удалось спасти из-под завалов в Кирилловке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кирилловке спасли двух человек, в том числе одного ребенка, из-под завалов.
- В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибли 12 человек, еще 19 пострадали.
- Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двух человек, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов в Кирилловке, аварийно-спасательные работы завершены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке… Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка", - отметил он.
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22 июня 2022, 17:18