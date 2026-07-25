Рейтинг@Mail.ru
Двух человек удалось спасти из-под завалов в Кирилловке - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 25.07.2026 (обновлено: 18:14 25.07.2026)
Двух человек удалось спасти из-под завалов в Кирилловке

Двух человек, в том числе одного ребенка, спасли из-под завалов в Кирилловке

© Фото : Следком/MAXРабота экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кирилловке спасли двух человек, в том числе одного ребенка, из-под завалов.
  • В результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе погибли 12 человек, еще 19 пострадали.
  • Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Двух человек, в том числе одного ребенка, удалось спасти из-под завалов в Кирилловке, аварийно-спасательные работы завершены, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе количество погибших выросло до 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.
"Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке… Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала