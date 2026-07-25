Путин назвал сотрудничество России и Казахстана в сфере образования важным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сотрудничества России и Казахстана в области гуманитарных связей, особенно в сфере образования.
- Путин подчеркнул, что тысячи казахстанцев учатся в российских вузах, а российским студентам предоставлено сто государственных стипендий в университете Казахстана.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей, в том числе в сфере образования, является очень важным, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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"Очень важным является наше сотрудничество в области гуманитарных связей. Здесь, конечно, на первое место выходит образование", - сказал Путин на встрече с лидером Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что сейчас тысячи казахстанцев учатся в российских вузах.
"Хочу отметить, что и в Омске, прямо здесь, открыт филиал Государственного университета Казахстана. Мы благодарны за то, что российским студентам предоставлено сто государственных стипендий, они фактически учатся на безвозмездной основе", - добавил он.