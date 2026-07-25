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Путин назвал сотрудничество России и Казахстана в сфере образования важным - РИА Новости, 25.07.2026
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16:09 25.07.2026
Путин назвал сотрудничество России и Казахстана в сфере образования важным

Путин назвал сотрудничество РФ и Казахстана в гуманитарной сфере важным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сотрудничества России и Казахстана в области гуманитарных связей, особенно в сфере образования.
  • Путин подчеркнул, что тысячи казахстанцев учатся в российских вузах, а российским студентам предоставлено сто государственных стипендий в университете Казахстана.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей, в том числе в сфере образования, является очень важным, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
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"Очень важным является наше сотрудничество в области гуманитарных связей. Здесь, конечно, на первое место выходит образование", - сказал Путин на встрече с лидером Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что сейчас тысячи казахстанцев учатся в российских вузах.
"Хочу отметить, что и в Омске, прямо здесь, открыт филиал Государственного университета Казахстана. Мы благодарны за то, что российским студентам предоставлено сто государственных стипендий, они фактически учатся на безвозмездной основе", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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