Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Омске

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сотрудничества России и Казахстана в области гуманитарных связей, особенно в сфере образования.

Путин подчеркнул, что тысячи казахстанцев учатся в российских вузах, а российским студентам предоставлено сто государственных стипендий в университете Казахстана.

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей, в том числе в сфере образования, является очень важным, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры в Омске перед участием в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

« "Очень важным является наше сотрудничество в области гуманитарных связей. Здесь, конечно, на первое место выходит образование", - сказал Путин на встрече с лидером Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что сейчас тысячи казахстанцев учатся в российских вузах.