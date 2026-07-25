Путин оценил потенциал сотрудничества с Казахстаном в транспорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал безграничным потенциал сотрудничества России и Казахстана в транспортно-логистической сфере.
- Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Омске 24-25 июля.
ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал безграничным потенциал сотрудничества России и Казахстана в транспортно-логистической сфере.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
«
"В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", - сказал глава государства на пленарном заседании форума.
XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 24-25 июля.