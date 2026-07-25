Путин оценил потенциал сотрудничества с Казахстаном в транспорте

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"В нынешнем году форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", - сказал глава государства на пленарном заседании форума.