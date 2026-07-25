В Карелии заключенного оштрафовали за демонстрацию сатанистских* татуировок

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Суд в Карелии оштрафовал заключенного за демонстрацию другим осужденным в колонии сатанистских* татуировок, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На заключенного составили протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики. Он решил не участвовать в судебном заседании, уведомив суд, что полностью признает вину. Мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей, заключается в материалах.