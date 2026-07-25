В Карелии заключенного оштрафовали за демонстрацию сатанистских* татуировок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Карелии заключенный продемонстрировал другим осужденным сатанистские* татуировки в исправительной колонии в Петрозаводске.
- Мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей за публичное демонстрирование экстремистской символики.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Суд в Карелии оштрафовал заключенного за демонстрацию другим осужденным в колонии сатанистских* татуировок, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что мужчина содержится в исправительной колонии в Петрозаводске. В спальном помещении отряда в присутствии других осужденных он продемонстрировал татуировки на торсе, левом предплечье и правой ноге. Все они содержали графические изображения символики сатанизма*, подчеркивается в материалах.
На заключенного составили протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики. Он решил не участвовать в судебном заседании, уведомив суд, что полностью признает вину. Мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей, заключается в материалах.
Верховный суд РФ признал "Международное движение сатанизма"* экстремистским в июле 2025 года, его деятельность в России запрещена. Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций влечет наложение штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено
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5 ноября 2025, 13:51