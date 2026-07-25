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"Заткнись уже!" Истерика Каллас из-за российских ударов шокировала Запад - РИА Новости, 25.07.2026
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"Заткнись уже!" Истерика Каллас из-за российских ударов шокировала Запад

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава евродипломатии Кая Каллас пообещала вызвать постпреда России при ЕС после ударов по Киевской области и подтвердила намерение продолжать санкционное давление на Москву.
  • В комментариях пользователи высказывают мнение о неэффективности текущей политики и призывают к мирным переговорам.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая пообещала вызвать "постпреда" России при ЕС после ударов по Киевской области и подтвердила намерение продолжать санкционное давление на Москву.
«
"Госпожа Каллас, ваши знания в области безопасности и внешней политики действительно впечатляют — особенно учитывая, что они в основном сводятся к "Россия плохая, больше оружия, следующий пакет санкций". Мирные переговоры? Ха-ха, мило", — написал один из комментаторов.
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"Россия не наносит преднамеренных ударов по мирному населению, но иногда люди погибают в качестве сопутствующих жертв из-за неэффективной системы ПВО или из-за того, что Зеленский прячет военную технику в гражданских районах. Гибель этих людей также является результатом вашей провальной политики и отказа вести переговоры с Россией на разумных условиях. Почему вы не уйдете в отставку?" — отметил другой.
«
"Вы, европейские подонки, представляете опасность для Европы, а не для России. Вы, военные преступники, разрушаете Европу своей жалкой безумной войной против России и рискуете ядерной войной. Вас ненавидит вся Европа", — высказался третий.
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"Теперь вы потеряли Одессу из-за ваших атак на Азовское море. Вы, идиоты, никогда не научитесь, теперь Украина не имеет выхода к морю", — добавил еще один.
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"Если бы эти "нападения" были неизбирательными, почему Киев до сих пор не превратился в груду обломков? Заткнитесь уже и уходите!" — заключили пользователи.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и иностранного производства в пригороде Киева.
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.
В отличие от противника, российские войска бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевКиевская областьКайя КалласВооруженные силы УкраиныСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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