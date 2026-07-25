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"Россия не наносит преднамеренных ударов по мирному населению, но иногда люди погибают в качестве сопутствующих жертв из-за неэффективной системы ПВО или из-за того, что Зеленский прячет военную технику в гражданских районах. Гибель этих людей также является результатом вашей провальной политики и отказа вести переговоры с Россией на разумных условиях. Почему вы не уйдете в отставку?" — отметил другой.