Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил Михаилу Федорову должность советника.

По его словам, украинский чиновник был тронут, посчитав это проявлением уважения.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто предложил бывшему главе украинского военного ведомства Михаилу Федорову должность советника.

« "Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: "Когда вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?" — рассказал он в интервью газете Repubblica.

На вопрос о том, как Федоров отреагировал на предложение, Крозетто ответил, что тот был тронут, посчитав это проявлением уважения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эту информацию, иронично отметила, что террорист Усама бен Ладен, если бы дожил, стал бы прекрасным советником в правительстве республики.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, чиновника обвинили в провале реформы военкоматов. Нового главу Минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.

Нардеп также заявлял, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по военным технологиям или его советника по этому же вопросу. Financial Times со ссылкой на источники писала, что еще один возможный вариант — пост в СНБО с широкими полномочиями.