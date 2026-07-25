Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Омске

Токаев рассказал об инвестициях России в экономику Казахстана за 20 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ За последние 20 лет российские вложения в экономику Казахстана превысили 30 миллиардов долларов, заявил Касым-Жомарт Токаев.

Объем взаимной торговли между Россией и Казахстаном за первые пять месяцев текущего года увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На стадии реализации находятся крупные проекты, в том числе строительство первой атомной электростанции в Казахстане при участии международного консорциума во главе с "Росатом".

ОМСК, 25 июл - РИА Новости. Российский вложения в экономику Казахстана за 20 лет превысили 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Он отметил, что Россия является крупным торговым партнером Казахстана , уточнив, что двусторонний товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов.

"Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия также является одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана. За последние 20 лет российские вложения в экономику Казахстана превысили 30 миллиардов долларов", - заявил Токаев.

Он добавил, что динамика в этой сфере положительная: в первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45-45%, то есть объем за пять месяцев составил 773 миллиона долларов.

"В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в различных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Одновременно укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. Общий объем наших вложений в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов", - подчеркнул Токаев.

Он подчеркнул, что особое место в экономической повестке занимает взаимодействие в промышленной сфере.

"Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 миллиарда долларов, причем 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тысяч рабочих мест", - заявил Токаев. Он отдельно отметил запуск совместных предприятий по производству полипропилена, автомобильных шин, компонентов грузовой техники, железнодорожной продукции, зерноуборочных комбайнов и тракторов.

"Среди флагманских проектов, которые сейчас находятся на стадии реализации, выделю проект по производству минеральных удобрений в сотрудничестве с одной известной российской компанией, строительство горно-обогатительного комбината и золотоизвлекательной фабрики. Показателем поистине стратегического характера нашего сотрудничества стал проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с "Росатом", - подчеркнул Токаев.