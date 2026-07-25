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В Хабаровске спасли девочку, застрявшую в бетонной конструкции при купании - РИА Новости, 25.07.2026
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12:12 25.07.2026
В Хабаровске спасли девочку, застрявшую в бетонной конструкции при купании

В Хабаровске спасли девочку, застрявшую в бетонной конструкции во время купания

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровске девочка-подросток застряла ногой в бетонной конструкции на середине карьера.
  • Спасатели несколько часов вызволяли ее, после чего ребенка передали бригаде скорой помощи.
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Спасатели несколько часов вызволяли девочку-подростка, нога которой застряла в бетонной конструкции на середине карьера во время купания в Хабаровске, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, в пятницу вечером дети купались в карьере в Хабаровске: девочка-подросток забралась на бетонный "островок" на середине водоема, ее нога застряла в расщелине обломков бетонной конструкции. Самостоятельно освободиться ребенку не удалось, на помощь вызвали спасателей.
«
"В течение нескольких часов они вызволяли ногу из железобетонных оков. После того, как операция успешно завершилась, ребенка передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что такую спасательную операцию на середине водоема проводили впервые.
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ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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