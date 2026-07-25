В Грузии возбудили дело о саботаже из-за массового отключения электричества

"Служба государственной безопасности начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийным отключением подачи электроэнергии 24 и 25 июля в масштабах страны", — говорится в заявлении.

В Грузии утром в субботу случился второй за последние два дня блэкаут. Подача электроэнергии уже восстановлена по всей стране. Первый такой инцидент произошел в ночь на пятницу.