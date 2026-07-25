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В Грузии возбудили дело о саботаже из-за массового отключения электричества - РИА Новости, 25.07.2026
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14:31 25.07.2026 (обновлено: 15:15 25.07.2026)
В Грузии возбудили дело о саботаже из-за массового отключения электричества

В Грузии возбудили дело о саботаже из-за масштабного отключения электроэнергии

© РИА НовостиВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости
Вид на Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже.
  • Расследование связано с массовым отключением электричества в стране 24 и 25 июля.
ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. В Грузии возбудили уголовное дело о саботаже из-за масштабного отключения электроэнергии.
«
"Служба государственной безопасности начала расследование по статье о саботаже в связи с аварийным отключением подачи электроэнергии 24 и 25 июля в масштабах страны", — говорится в заявлении.
В Грузии утром в субботу случился второй за последние два дня блэкаут. Подача электроэнергии уже восстановлена по всей стране. Первый такой инцидент произошел в ночь на пятницу.
Как заявил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония, авария произошла из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети". При этом он не смог назвать причину, по которой была повреждена ЛЭП.
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