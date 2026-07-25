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В Грузии полностью восстановили электроснабжение после блэкаута - РИА Новости, 25.07.2026
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10:36 25.07.2026 (обновлено: 10:37 25.07.2026)
В Грузии полностью восстановили электроснабжение после блэкаута

В Грузии полностью восстановили электроснабжение после масштабной аварии

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановили после масштабного аварийного отключения.
  • В Грузии произошел второй за последние два дня блэкаут, причины аварии пока не установлены.
ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено после масштабного аварийного отключения, сообщает "Государственная электросистема Грузии".
В Грузии в субботу утром случился второй за последние два дня блэкаут. Первый блэкаут произошел в ночь на пятницу. Причины аварии так и не установлены.
"Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено… Сразу после фиксации аварии "Государственная электросистема Грузии" незамедлительно приступила к восстановлению энергосистемы. Благодаря интенсивной и скоординированной работе поэтапная подача электроэнергии потребителям началась в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии. Дополнительная информация будет опубликована после завершения проверки.
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