В Грузии полностью восстановили электроснабжение после блэкаута

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановили после масштабного аварийного отключения.
- В Грузии произошел второй за последние два дня блэкаут, причины аварии пока не установлены.
ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено после масштабного аварийного отключения, сообщает "Государственная электросистема Грузии".
В Грузии в субботу утром случился второй за последние два дня блэкаут. Первый блэкаут произошел в ночь на пятницу. Причины аварии так и не установлены.
"Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено… Сразу после фиксации аварии "Государственная электросистема Грузии" незамедлительно приступила к восстановлению энергосистемы. Благодаря интенсивной и скоординированной работе поэтапная подача электроэнергии потребителям началась в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать точную причину аварии. Дополнительная информация будет опубликована после завершения проверки.