В Грузии полностью восстановили электроснабжение после блэкаута

ТБИЛИСИ, 25 июл — РИА Новости. Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено после масштабного аварийного отключения, сообщает "Государственная электросистема Грузии".

"Электроснабжение по всей территории Грузии полностью восстановлено… Сразу после фиксации аварии "Государственная электросистема Грузии" незамедлительно приступила к восстановлению энергосистемы. Благодаря интенсивной и скоординированной работе поэтапная подача электроэнергии потребителям началась в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.