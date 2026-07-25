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В Ульяновской области ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК - РИА Новости, 25.07.2026
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21:20 25.07.2026 (обновлено: 21:28 25.07.2026)
В Ульяновской области ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК

В Ульяновской области полностью ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области, где вспыхнул пожар.
  • Открытое горение на объекте полностью ликвидировано, жертв и пострадавших нет.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Открытое горение на объекте ТЭК в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА полностью ликвидировано, сообщил губернатор Алексей Русских.
Ранее глава региона сообщил, что украинские БПЛА атаковал объект ТЭК в Новоспасском районе, где вспыхнул пожар. В правительстве региона РИА Новости сообщили, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
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"На данный момент открытое горение полностью ликвидировано", - написал Русских в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что ведется профилактическая проливка, всего в течение более чем двух суток возгорание тушили 300 человек и 83 единицы техники.
Губернатор подчеркнул, что удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива.
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