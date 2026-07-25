Эндокринолог рассказал, кому нельзя есть голубику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Людям с повышенной кислотностью желудка, гиперацидным гастритом и язвенной болезнью стоит употреблять голубику с осторожностью.
- Людям с повышенной свертываемостью крови также следует ограничить употребление голубики из-за содержания в ней витамина К.
- Голубику не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью ягоды.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Людям с повышенной кислотностью желудка, гиперацидным гастритом, язвенной болезнью, а также с повышенной свертываемостью крови стоит с осторожностью употреблять голубику, заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
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"Если говорить о противопоказаниях, то людям с выраженной повышенной кислотностью желудка, с гиперацидным гастритом, язвенной болезнью нужно стараться избегать употребления большого количества голубики", - сказал специалист в беседе с изданием "Аргументы и Факты".
Поляков отметил, что людям с выраженной повышенной свертываемостью крови также стоит с осторожностью есть ягоду из-за содержания в ней витамина К.
"Также не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью. Не могу сказать, что это редкое явление, с учетом, что голубика довольна популярна у нас в рационе, есть определенная группа людей, у кого на нее возникает аллергия", - заключил врач.
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