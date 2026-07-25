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Эндокринолог рассказал, кому нельзя есть голубику - РИА Новости, 25.07.2026
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14:07 25.07.2026
Эндокринолог рассказал, кому нельзя есть голубику

Диетолог Поляков: голубику нельзя есть людям с повышенной кислотностью желудка

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор голубики
Сбор голубики - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сбор голубики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Людям с повышенной кислотностью желудка, гиперацидным гастритом и язвенной болезнью стоит употреблять голубику с осторожностью.
  • Людям с повышенной свертываемостью крови также следует ограничить употребление голубики из-за содержания в ней витамина К.
  • Голубику не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью ягоды.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Людям с повышенной кислотностью желудка, гиперацидным гастритом, язвенной болезнью, а также с повышенной свертываемостью крови стоит с осторожностью употреблять голубику, заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«

"Если говорить о противопоказаниях, то людям с выраженной повышенной кислотностью желудка, с гиперацидным гастритом, язвенной болезнью нужно стараться избегать употребления большого количества голубики", - сказал специалист в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

Поляков отметил, что людям с выраженной повышенной свертываемостью крови также стоит с осторожностью есть ягоду из-за содержания в ней витамина К.
"Также не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью. Не могу сказать, что это редкое явление, с учетом, что голубика довольна популярна у нас в рационе, есть определенная группа людей, у кого на нее возникает аллергия", - заключил врач.
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