Эндокринолог рассказал, кому нельзя есть голубику

"Если говорить о противопоказаниях, то людям с выраженной повышенной кислотностью желудка, с гиперацидным гастритом, язвенной болезнью нужно стараться избегать употребления большого количества голубики", - сказал специалист в беседе с изданием " Аргументы и Факты ".

Поляков отметил, что людям с выраженной повышенной свертываемостью крови также стоит с осторожностью есть ягоду из-за содержания в ней витамина К.

"Также не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью. Не могу сказать, что это редкое явление, с учетом, что голубика довольна популярна у нас в рационе, есть определенная группа людей, у кого на нее возникает аллергия", - заключил врач.