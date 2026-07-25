Рейтинг@Mail.ru
Гимнастка, заявившая в июне, что едва не умерла, снова попала в больницу - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 25.07.2026
Гимнастка, заявившая в июне, что едва не умерла, снова попала в больницу

Гимнастка Байлз, в июне заявившая, что едва не умерла, снова попала в больницу

© Фото : Пресс-служба FIGАмериканская гимнастка Симона Байлз
Американская гимнастка Симона Байлз - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Пресс-служба FIG
Американская гимнастка Симона Байлз. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз попала в больницу.
  • Байлз не уточнила причину своего нахождения в больнице, но в июне она сообщала, что ей пришлось провести там несколько дней из-за проблем со здоровьем.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз сообщила, что снова оказалась в больнице.
В сториз в Instagram* 29‑летняя спортсменка опубликовала фотографию из больницы со своим супругом игроком клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Индианаполис Колтс" Джонатаном Оуэнсом. При этом гимнастка не уточнила причину своего нахождения в больнице.
В июне Байлз сообщила, что ей пришлось провести несколько дней в больнице из-за проблем со здоровьем, отметив, что "чуть не умерла на прошлой неделе".
Помимо олимпийских наград, на счету Байлз также 23 победы на чемпионатах мира. Американка является самой титулованной спортсменкой в истории спортивной гимнастики. Ранее она заявила, что сомневается в своем участии в летней Олимпиаде 2028 года из-за возраста.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Симона Байлз - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Может выступать с мужчинами": Васильев обвинил Байлз в приеме допинга
22 апреля 2025, 18:40
 
СпортСимона БайлзСШАСпортивная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    Велес
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ленинградец
    Урал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    СКА-Хабаровск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Шинник
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Арсенал Тула
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Ростов
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Краснодар
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала