Гимнастка, заявившая в июне, что едва не умерла, снова попала в больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз попала в больницу.
- Байлз не уточнила причину своего нахождения в больнице, но в июне она сообщала, что ей пришлось провести там несколько дней из-за проблем со здоровьем.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз сообщила, что снова оказалась в больнице.
В сториз в Instagram* 29‑летняя спортсменка опубликовала фотографию из больницы со своим супругом игроком клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Индианаполис Колтс" Джонатаном Оуэнсом. При этом гимнастка не уточнила причину своего нахождения в больнице.
В июне Байлз сообщила, что ей пришлось провести несколько дней в больнице из-за проблем со здоровьем, отметив, что "чуть не умерла на прошлой неделе".
Помимо олимпийских наград, на счету Байлз также 23 победы на чемпионатах мира. Американка является самой титулованной спортсменкой в истории спортивной гимнастики. Ранее она заявила, что сомневается в своем участии в летней Олимпиаде 2028 года из-за возраста.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Может выступать с мужчинами": Васильев обвинил Байлз в приеме допинга
22 апреля 2025, 18:40