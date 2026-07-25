Свыше 40 процентов немцев до 39 лет не хотят воевать, показал опрос

При этом менее половины респондентов из ряда стран считают, что США придут на помощь, если их страны подвергнутся нападению: мнение, что Штаты помогут, выразили лишь 32% немцев, и чуть более 40% британцев, канадцев, французов и поляков. В Германии 39% респондентов считают, что США не придут к ним на помощь.