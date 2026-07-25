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Свыше 40 процентов немцев до 39 лет не хотят воевать, показал опрос - РИА Новости, 25.07.2026
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02:13 25.07.2026
Свыше 40 процентов немцев до 39 лет не хотят воевать, показал опрос

YouGov: cвыше 40 процентов немцев до 39 лет откажутся воевать в случае призыва

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 40% мужчин в возрасте от 18 до 39 лет в Германии заявили, что откажутся воевать в случае призыва на войну при угрозе нападения на страну.
  • Около 30% женщин и мужчин в Польше, 27% мужчин в Великобритании, 24% мужчин в США и чуть более 20% мужчин во Франции, Канаде и Австралии в возрасте 18-39 лет также заявили, что откажутся идти на войну при призыве.
  • Менее половины респондентов из ряда стран считают, что США придут на помощь в случае нападения на их страны.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Свыше 40% мужчин в возрасте от 18 до 39 лет в Германии откажутся воевать в случае призыва на войну, если их стране будет угрожать нападение, говорится в исследовании компании YouGov.
По его результатам, 41% мужчин в Германии в возрасте 18-39 лет заявили, что не пошли бы добровольцами на военную службу и отказались бы идти на войну в случае призыва, если бы их страна оказалась под неминуемой угрозой вторжения. Всего 23% отметили, что пошли бы на фронт в том случае, если бы их призвали, и 13% стали бы добровольцами. О нежелании идти на фронт в случае призыва заявили также 44% немецких женщин в возрасте 18-39 лет.
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Кроме того, в случае угрозы вторжения в страну отказались бы идти на войну при призыве и становиться добровольцами около 30% женщин и мужчин в Польше, 27% мужчин - в Великобритании, 24% мужчин - в США и чуть более 20% мужчин во Франции, Канаде и Австралии в возрасте 18-39 лет.
При этом менее половины респондентов из ряда стран считают, что США придут на помощь, если их страны подвергнутся нападению: мнение, что Штаты помогут, выразили лишь 32% немцев, и чуть более 40% британцев, канадцев, французов и поляков. В Германии 39% респондентов считают, что США не придут к ним на помощь.
Исследование проводилось с 17 июня по 1 июля среди более двух тысяч совершеннолетних жителей Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Германии, Польши и США. Данные о статистической погрешности опроса не приводятся.
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