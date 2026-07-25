Гатилов: Лондон и Париж начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов.

Он отметил, что британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского "тактического" ядерного оружия, а французы обсуждают вовлечение европейских стран в схемы "передового сдерживания".

ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости. Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов, попирая проповедуемый ими принцип транспарентности, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов - их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности", - сказал дипломат.

Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.

"Более того, британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского "тактического" ядерного оружия, а французы рассуждают о модальностях "передового сдерживания", вовлекая неядерные страны Европы в дестабилизирующие схемы по аналогии с "совместными ядерными миссиями" НАТО", - добавил Гатилов.

Как заявлял Макрон, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.