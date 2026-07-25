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Гатилов: Лондон и Париж начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов - РИА Новости, 25.07.2026
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23:58 25.07.2026
Гатилов: Лондон и Париж начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов

Гатилов: Британия и Франция начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов.
  • Он отметил, что британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского "тактического" ядерного оружия, а французы обсуждают вовлечение европейских стран в схемы "передового сдерживания".
ЖЕНЕВА, 24 июл - РИА Новости. Лондон и Париж приступают к скрытному наращиванию ядерных арсеналов, попирая проповедуемый ими принцип транспарентности, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов - их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности", - сказал дипломат.
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Президент Франции Эммануэль Макрон в марте заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию.
"Более того, британцы вновь открывают свои аэродромы для размещения американского "тактического" ядерного оружия, а французы рассуждают о модальностях "передового сдерживания", вовлекая неядерные страны Европы в дестабилизирующие схемы по аналогии с "совместными ядерными миссиями" НАТО", - добавил Гатилов.
Как заявлял Макрон, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в интервью РИА Новости, что наращивание Британией и Францией их ядерных потенциалов ведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и не соответствует целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что закупка Великобританией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, требует учета в планировании Москвы в том, что касается противодействия британскому ядерному сдерживанию.
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