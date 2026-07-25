Гарбузов: московские компании увеличивают выпуск фруктовой продукции

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Столичные компании, выпускающие продукцию на базе фруктов, ягод и орехов, с января по май 2026 года увеличили производство на 14,1% по сравнению с тем же периодом в 2025 году, сообщил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что предприятиям пищевой отрасли столицы доступны свыше 20 мер поддержки различного характера.

"Эти инструменты помогают компаниям стабильно расширять ассортимент, наращивать объемы и совершенствовать технологические процессы. Так, за первые пять месяцев 2026 года производство продуктов на основе фруктов, ягод и орехов выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом выпуск ягодных, фруктовых и ореховых паст и пюре увеличился на 12,7%, до 1,2 миллиона банок", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.

С момента начала 2026 года столичное предприятие "Гринфилдс-Логистика" нарастило отгрузку товаров на 10% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Так, компания начала поставлять товар и на Дальний Восток. При производстве предприятие использует современные технологии – например, специальные камеры, в которых овощи и фрукты могут дозревать.

В свою очередь, компания "Моспюре" увеличила объемы выпуска товаров и обновила линейку. Всего в ассортименте предприятия – более 50 различных вкусов пюре.

Каждый год в столице начинают работу порядка 150 высокотехнологичных предприятий. Среди доступных для производителей мер поддержки – компенсация процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие.