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Гарбузов: московские компании увеличивают выпуск фруктовой продукции - РИА Новости, 25.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 25.07.2026
Гарбузов: московские компании увеличивают выпуск фруктовой продукции

Гарбузов: столичные предприятия нарастили выпуск продукции из фруктов

© Фото : пресс-служба ДИПП Выпуск фруктовой продукции на московском предприятии
Выпуск фруктовой продукции на московском предприятии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Выпуск фруктовой продукции на московском предприятии
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Столичные компании, выпускающие продукцию на базе фруктов, ягод и орехов, с января по май 2026 года увеличили производство на 14,1% по сравнению с тем же периодом в 2025 году, сообщил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что предприятиям пищевой отрасли столицы доступны свыше 20 мер поддержки различного характера.
"Эти инструменты помогают компаниям стабильно расширять ассортимент, наращивать объемы и совершенствовать технологические процессы. Так, за первые пять месяцев 2026 года производство продуктов на основе фруктов, ягод и орехов выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. При этом выпуск ягодных, фруктовых и ореховых паст и пюре увеличился на 12,7%, до 1,2 миллиона банок", – приводит пресс-служба московского ДИПП слова Гарбузова.
С момента начала 2026 года столичное предприятие "Гринфилдс-Логистика" нарастило отгрузку товаров на 10% в сравнении с тем же периодом 2025 года. Так, компания начала поставлять товар и на Дальний Восток. При производстве предприятие использует современные технологии – например, специальные камеры, в которых овощи и фрукты могут дозревать.
В свою очередь, компания "Моспюре" увеличила объемы выпуска товаров и обновила линейку. Всего в ассортименте предприятия – более 50 различных вкусов пюре.
Каждый год в столице начинают работу порядка 150 высокотехнологичных предприятий. Среди доступных для производителей мер поддержки – компенсация процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что московское предприятие, производящее блюда для пациентов столичных больниц, внедрило ИИ-решение для гарантии качества продукции.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
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