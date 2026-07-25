Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламента Гагаузии формировать ЦИК автономии.

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин назвал действия КС республики по отношению к Гагаузии подлостью.

Он добавил, что власти Молдавии пытаются приравнять Гагаузскую автономию к рядовому уезду.

КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются приравнять Гагаузскую автономию к рядовому уезду, что является настоящей подлостью, заявил экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

Гагаузии в субботу проходит Международная научно-практическая конференция "Соблюдение конституционных норм в Республике Молдова - тест на правовое государство". Конституционный суд (КС) Молдавии 9 июля признал неконституционной возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит - самостоятельно проводить выборы в регионе, о чем напомнил политик.

"В глубине той подлости, которую совершил КС, лежат очень серьезные вопросы, они вас сравнивают с будущими уездами (в рамках административной реформы Молдавия может вернуться к уездам вместо районов - ред.), поступать так с гагаузами абсолютно неприемлемо. Это тот народ, который был и при османском иге, и в составе Российской империи, первыми героями социалистического труда в республике были гагаузы", - заявил Воронин.

Он считает, что обществу нужно консолидироваться, чтобы противостоять беззаконию властей.

"Если мы не объединимся, то нас и далее будут лишать всего - как лишили языка, как лишили конституции, которая превратилась в служанку Майи Санду", - добавил политик.

Ранее минюст Молдавии направил запрос в конституционный суд республики о проверке конституционности статьи избирательного кодекса, согласно которой парламент Гагаузии наделен правом формировать центральную избирательную комиссию для проведения выборов в автономии. Из-за этого были сорваны выборы, запланированные на 22 марта и на 21 июня, их вновь назначили на 15 ноября.