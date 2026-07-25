Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что власти Франции продолжают спонсировать Украину, несмотря на проблемы с гражданской безопасностью в стране.
- Во Франции из-за аномальной жары леса охвачены огнем, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
ПАРИЖ, 25 июл - РИА Новости. Французские власти продолжают спонсирование Украины в ущерб гражданской безопасности собственного населения, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"Правительство довело систему гражданской защиты до полного упадка, подвергнув опасности пожарных, жителей... А тем временем на Украину направляют ещё 17 миллиардов евро", - написал Филиппо в соцсети X.
Так политик прокомментировал заявление генсека профсоюза пожарных Антони Шово. По словам Шово, в среду из 12 заявленных самолетов-амфибий Canadair работали 11, но из них лишь 5 могли летать, так как другие ремонтировались.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.