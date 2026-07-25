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Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров - РИА Новости, 25.07.2026
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11:13 25.07.2026 (обновлено: 15:33 25.07.2026)
Во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров

Лекорню: во Франции эвакуировали более 140 тысяч человек из-за лесных пожаров

© REUTERS / Manon CruzЛюди, пострадавшие от лесных пожаров во Франции, в убежище. 25 июля 2026
Люди, пострадавшие от лесных пожаров во Франции, в убежище. 25 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Manon Cruz
Люди, пострадавшие от лесных пожаров во Франции, в убежище. 25 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число эвакуированных из-за пожара на юго-западе Франции превысило 141 тысячу человек.
  • Для помощи пожарным службам привлечены около 500 военных, их число планируется увеличить до 1000.
  • Площадь возгорания из-за природных пожаров с начала года превысила 50 тысяч гектаров.
ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Число эвакуированных из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе Франции превысило 141 тысячу, для содействия пожарным службам были привлечены военные, заявил премьер стран Себастьян Лекорню.
"Пожары, поразившие нашу страну, достигли беспрецедентного уровня. Более 141 тысячи человек уже были эвакуированы в департаментах Жиронда и Ланд для обеспечения их безопасности", — написал премьер в соцсети X.
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По его словам, с вечера субботы на местах для помощи пожарным задействованы около 500 военных, их число должно возрасти до 1000.
Также мобилизованы силы медслужбы Вооруженных сил. Порядка 1,5 миллиона защитных масок FFP2 будут направлены в пострадавшие районы.
Накануне глава МВД страны Лоран Нуньес заявил, что площадь возгорания из-за природных пожаров превысила с начала года 50 тысяч гектаров. Особую сложность представляют два крупных пожара в департаментах Жиронда и Ланд на юго-западе страны.
Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.
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