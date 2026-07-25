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Финляндия стала частью фашистского Запада, заявил экс-депутат парламента - РИА Новости, 25.07.2026
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09:39 25.07.2026
Финляндия стала частью фашистского Запада, заявил экс-депутат парламента

Экс-депутат парламента Туртиайнен назвал Финляндию частью фашистского Запада

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что Финляндии больше нет, она стала частью фашистского Запада.
  • Туртиайнен считает, что Финляндия стала зоной боевых действий из-за присутствия в стране НАТО.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сейчас Финляндии больше нет, она является частью фашистского Запада, заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
"Фактически, Финляндии больше нет, она является частью фашистского Запада", - сказал Туртиайнен.
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По его словам, Финляндия уже стала зоной боевых действий, ведь там находится НАТО.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженца.
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