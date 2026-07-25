МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сейчас Финляндии больше нет, она является частью фашистского Запада, заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.