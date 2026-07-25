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В Екатеринбурге локализовали пожар, возникший после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.07.2026
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В Екатеринбурге локализовали пожар, возникший после падения обломков БПЛА

Паслер: пожар на стоянке в Екатеринбурге после падения обломков БПЛА локализован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге на стоянке локализовали пожар, возникший после падения обломков БПЛА.
  • Пострадавших нет, угрозы распространения огня нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Пожар, возникший после падения обломков БПЛА, локализовали на стоянке в Екатеринбурге, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В субботу Паслер сообщил, что в регионе была отражена одна из предпринятых попыток атаки БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на стоянке в Екатеринбурге. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.
"Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьДенис Паслер
 
 
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