В Екатеринбурге локализовали пожар, возникший после падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге на стоянке локализовали пожар, возникший после падения обломков БПЛА.
- Пострадавших нет, угрозы распространения огня нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Пожар, возникший после падения обломков БПЛА, локализовали на стоянке в Екатеринбурге, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В субботу Паслер сообщил, что в регионе была отражена одна из предпринятых попыток атаки БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание на стоянке в Екатеринбурге. Люди были эвакуированы, пострадавших нет.
"Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идет ликвидация последствий", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
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