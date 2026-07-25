В Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге на стоянке произошло возгорание на площади 300 квадратных метров в результате падения обломков БПЛА.
- Объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге из-за атаки украинских беспилотников возник пожар на стоянке, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга", – написал он в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что объекты экономики и инфраструктуры не получили повреждений, пострадавших также нет.
К настоящему моменту пожар локализован.
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