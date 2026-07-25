В Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков БПЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге из-за атаки украинских беспилотников возник пожар на стоянке, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Он отметил, что объекты экономики и инфраструктуры не получили повреждений, пострадавших также нет.