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В Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 25.07.2026
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09:42 25.07.2026 (обновлено: 11:55 25.07.2026)
В Екатеринбурге загорелась стоянка из-за падения обломков БПЛА

В Екатеринбурге произошло возгорание на стоянке из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге на стоянке произошло возгорание на площади 300 квадратных метров в результате падения обломков БПЛА.
  • Объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге из-за атаки украинских беспилотников возник пожар на стоянке, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга", – написал он в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что объекты экономики и инфраструктуры не получили повреждений, пострадавших также нет.
К настоящему моменту пожар локализован.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕкатеринбургДенис ПаслерЧкаловский район
 
 
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