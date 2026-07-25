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Сандро Шварц заявил, что "Динамо" необходим более глубокий состав - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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Футбол
 
16:56 25.07.2026
Сандро Шварц заявил, что "Динамо" необходим более глубокий состав

Тренер "Динамо" Шварц: команде необходим более глубокий состав

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСандро Шварц
Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил, что команде необходим более глубокий состав.
  • В первом туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц заявил, что "бело-голубым" необходим более глубокий состав.
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Сейчас неподходящее время для конкретизации. Мы недовольны результатом и выступлением во второй части игры. Есть понимание, что нам нужен более глубокий состав. Мы открыто это обсуждаем. Что-то произойдет точно с точки зрения усиления состава", - заявил Шварц на пресс-конференции.
В следующем матче чемпионата России "Динамо" 1 августа сыграет в гостях с калининградской "Балтикой".
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Гендиректор "Динамо" поделился впечатлениями от ничьей с "Крыльями Советов"
25 июля, 16:29
 
ФутболСпортРоссияСандро ШварцДинамо МоскваРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)Крылья СоветовБалтика
 
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