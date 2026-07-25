Сандро Шварц заявил, что "Динамо" необходим более глубокий состав

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц заявил, что команде необходим более глубокий состав.
- В первом туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц заявил, что "бело-голубым" необходим более глубокий состав.
В субботу "Динамо" дома сыграло вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 0:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Сейчас неподходящее время для конкретизации. Мы недовольны результатом и выступлением во второй части игры. Есть понимание, что нам нужен более глубокий состав. Мы открыто это обсуждаем. Что-то произойдет точно с точки зрения усиления состава", - заявил Шварц на пресс-конференции.
В следующем матче чемпионата России "Динамо" 1 августа сыграет в гостях с калининградской "Балтикой".