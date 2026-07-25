Сандро Шварц заявил, что "Динамо" необходим более глубокий состав

"Сейчас неподходящее время для конкретизации. Мы недовольны результатом и выступлением во второй части игры. Есть понимание, что нам нужен более глубокий состав. Мы открыто это обсуждаем. Что-то произойдет точно с точки зрения усиления состава", - заявил Шварц на пресс-конференции.