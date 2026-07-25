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Британский политик рассказал, когда Лондон откажется от Зеленского - РИА Новости, 25.07.2026
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06:53 25.07.2026
Британский политик рассказал, когда Лондон откажется от Зеленского

Кэннон: Британия может отвернуться от Зеленского, если тот потеряет легитимность

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что Британия может отвернуться от Владимира Зеленского в случае его неудачи на президентских выборах на Украине.
  • По словам Кэннона, правящая элита Великобритании поддерживает Зеленского, пока он выполняет свою роль, но может изменить свою позицию, если он потеряет легитимность.
  • Кэннон подчеркнул нежелание англичан поддерживать конфликт на Украине из-за наличия у страны собственных социальных и экономических проблем.
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Британия может отвернуться от Владимира Зеленского, если тот потерпит неудачу на президентских выборах на Украине, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.
"Британия - разделенная нация. У правящей элиты есть свои цели, и она хочет, чтобы они были достигнуты. У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться", - сказал Кэннон, отвечая на вопрос, хочет ли Великобритания видеть Зеленского во главе Украины.
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Говоря о конфликте на Украине, генеральный секретарь партии подчеркнул нежелание англичан его поддерживать. Он пояснил, что у страны есть ряд своих социальных и экономических проблем, которые не решаются из-за финансовой поддержки Украины.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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