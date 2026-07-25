Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон заявил, что Британия может отвернуться от Владимира Зеленского в случае его неудачи на президентских выборах на Украине.

По словам Кэннона, правящая элита Великобритании поддерживает Зеленского, пока он выполняет свою роль, но может изменить свою позицию, если он потеряет легитимность.

Кэннон подчеркнул нежелание англичан поддерживать конфликт на Украине из-за наличия у страны собственных социальных и экономических проблем.

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Британия может отвернуться от Владимира Зеленского, если тот потерпит неудачу на президентских выборах на Украине, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

"Британия - разделенная нация. У правящей элиты есть свои цели, и она хочет, чтобы они были достигнуты. У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться", - сказал Кэннон, отвечая на вопрос, хочет ли Великобритания видеть Зеленского во главе Украины.

Говоря о конфликте на Украине, генеральный секретарь партии подчеркнул нежелание англичан его поддерживать. Он пояснил, что у страны есть ряд своих социальных и экономических проблем, которые не решаются из-за финансовой поддержки Украины.