В Бельгии задержали женщину-стажера НАТО по подозрению в шпионаже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бельгийские правоохранители задержали гражданку Канады китайского происхождения по подозрению в шпионаже.
- Задержанная работала стажером в европейском штабе НАТО и подозревается в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации.
БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Бельгийские правоохранители заподозрили гражданку Канады, работавшую стажером в европейском штабе НАТО, в шпионаже, передает телеканал RTL со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии.
"Гражданка Канады китайского происхождения, стажерка в SHAPE — стратегическом штабе союзных сил НАТО в Европе, расположенном в Монсе, — была задержана в пятницу", — сообщает СМИ.
Ее подозревают в шпионаже и участии в преступной организации.
У нее дома и на работе прошли обыски.
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2 декабря 2025, 15:57