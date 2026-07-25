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В Бельгии задержали женщину-стажера НАТО по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 25.07.2026
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12:43 25.07.2026 (обновлено: 16:24 25.07.2026)
В Бельгии задержали женщину-стажера НАТО по подозрению в шпионаже

В Бельгии задержали стажерку из штаба НАТО по подозрению в шпионаже

© AP Photo / Virginia MayoПолиция Бельгии
Полиция Бельгии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийские правоохранители задержали гражданку Канады китайского происхождения по подозрению в шпионаже.
  • Задержанная работала стажером в европейском штабе НАТО и подозревается в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации.
БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Бельгийские правоохранители заподозрили гражданку Канады, работавшую стажером в европейском штабе НАТО, в шпионаже, передает телеканал RTL со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии.
"Гражданка Канады китайского происхождения, стажерка в SHAPE — стратегическом штабе союзных сил НАТО в Европе, расположенном в Монсе, — была задержана в пятницу", — сообщает СМИ.
Ее подозревают в шпионаже и участии в преступной организации.
У нее дома и на работе прошли обыски.
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