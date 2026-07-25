В Бельгии задержали женщину-стажера НАТО по подозрению в шпионаже

Краткий пересказ от РИА ИИ Бельгийские правоохранители задержали гражданку Канады китайского происхождения по подозрению в шпионаже.

Задержанная работала стажером в европейском штабе НАТО и подозревается в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации.

БРЮССЕЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Бельгийские правоохранители заподозрили гражданку Канады, работавшую стажером в европейском штабе НАТО, в шпионаже, передает телеканал Бельгийские правоохранители заподозрили гражданку Канады, работавшую стажером в европейском штабе НАТО, в шпионаже, передает телеканал RTL со ссылкой на Федеральную прокуратуру Бельгии.

"Гражданка Канады китайского происхождения, стажерка в SHAPE — стратегическом штабе союзных сил НАТО в Европе, расположенном в Монсе, — была задержана в пятницу", — сообщает СМИ.

Ее подозревают в шпионаже и участии в преступной организации.