Краткий пересказ от РИА ИИ
- Деньги англосаксов стоят за террористическим актом ВСУ в Кирилловке Запорожской области, заявил Евгений Балицкий.
- Он добавил, что в Запорожской области не ждут справедливой оценки от европейских кабинетов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Деньги англосаксов стоят за террористическим актом ВСУ в Кирилловке Запорожской области, где погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а пострадало не менее 19, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. Воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке объявлен днем траура.
"Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей. Мы не ждем справедливой оценки от европейских кабинетов — мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт" , - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что никто из пострадавших не останется один на один со своей бедой, будет оказана необходимая помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей.
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