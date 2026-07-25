Рейтинг@Mail.ru
Деньги англосаксов стоят за терактом ВСУ в Кирилловке, заявил Балицкий - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 25.07.2026
Деньги англосаксов стоят за терактом ВСУ в Кирилловке, заявил Балицкий

Балицкий: деньги англосаксов стоят за терактом ВСУ в Кирилловке

© Фото : Следком/MAXПоследствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Следком/MAX
Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Деньги англосаксов стоят за террористическим актом ВСУ в Кирилловке Запорожской области, заявил Евгений Балицкий.
  • Он добавил, что в Запорожской области не ждут справедливой оценки от европейских кабинетов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Деньги англосаксов стоят за террористическим актом ВСУ в Кирилловке Запорожской области, где погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а пострадало не менее 19, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
ВСУ в ночь на субботу нанесли удар беспилотниками по туристическим базам в Кирилловке Запорожской области, по последним данным погибли 12 человек, в том числе дети, число пострадавших выросло до 19. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка. Воскресенье в Запорожской области в связи с трагедией в Кирилловке объявлен днем траура.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
МИД: терпящий поражение Киев отыгрывается на мирном населении
Вчера, 19:43
"Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей. Мы не ждем справедливой оценки от европейских кабинетов — мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт" , - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что никто из пострадавших не останется один на один со своей бедой, будет оказана необходимая помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала