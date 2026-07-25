СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Деньги англосаксов стоят за террористическим актом ВСУ в Кирилловке Запорожской области, где погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе дети, а пострадало не менее 19, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он добавил, что никто из пострадавших не останется один на один со своей бедой, будет оказана необходимая помощь каждому, кто пострадал от рук нелюдей.