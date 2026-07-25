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Власти Запорожской области не ждут от Европы справедливой оценки атаки ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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20:10 25.07.2026
Власти Запорожской области не ждут от Европы справедливой оценки атаки ВСУ

Балицкий: Запорожская область не ждет справедливой оценки последствий атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали базы отдыха в Кирилловке.
  • По данным главы Запорожской области Евгения Балицкого, в результате атаки погибли 12 человек, еще 19 пострадали.
  • Воскресенье в Запорожской области объявлено днем траура.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Власти Запорожской области не ждут от Европы справедливой оценки последствий атаки ВСУ по турбазам в Кирилловке, заявил глава региона Евгений Балицкий.
В ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. По последним данным Балицкого, погибли 12 человек, еще 19 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки. Воскресенье в Запорожской области объявлено днем траура.
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"Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население - взрослых и детей. Мы не ждем справедливой оценки от европейских кабинетов - мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что всем пострадавшим в результате атаки ВСУ будет оказана необходимая помощь.
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