В автобусе, наехавшем на остановку в Нижнем Новгороде, не было пассажиров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Новгороде автобус наехал на остановочный павильон на улице Ванеева.
- По уточненным данным ГАИ, в автобусе не было пассажиров, погиб только его водитель.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Пострадавших при наезде автобуса на остановку в Нижнем Новгороде, по уточненным данным, нет, погиб только один человек, сообщили в субботу в Госавтоинспекции региона.
Ранее региональное управление МВД сообщало о том, что в субботу утром автобус наехал на остановочный павильон "Республиканская" на улице Ванеева. Водитель автобуса - мужчина 1969 года рождения - скончался во время движения.
«
"По уточненным сведениям, в результате ДТП на улице Ванеева иных пострадавших не имеется. Транспортное средство передвигалось без пассажиров", - сообщили в ведомстве.
В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины
26 августа 2025, 09:04