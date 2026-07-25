Армения и Иран обсудили строительство второго моста через реку Аракс

"В ходе встречи был обсужден вопрос, касающийся инициативы строительства второго моста на армяно-иранской государственной границе через реку Аракс. Было отмечено, что ее реализация повысит транспортную пропускную способность между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.