Армения и Иран обсудили строительство второго моста через реку Аракс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян обсудил с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садеги перспективы строительства второго моста через пограничную реку Аракс.
- Реализация инициативы по строительству моста повысит транспортную пропускную способность между Арменией и Ираном и будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества.
- Стороны договорились предпринять необходимые шаги по увеличению объемов грузоперевозок между двумя странами.
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян обсудил в субботу с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садеги перспективы строительства второго моста через пограничную реку Аракс, сообщает пресс-служба армянского ведомства.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках визита Худатяна в Иран.
"В ходе встречи был обсужден вопрос, касающийся инициативы строительства второго моста на армяно-иранской государственной границе через реку Аракс. Было отмечено, что ее реализация повысит транспортную пропускную способность между двумя странами и будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Худатян с удовлетворением отметил прогресс в процессе строительства в Армении участка дороги Каджаран–Агарак близ границы с Ираном. По словам министра, Иран участвует в инфраструктурных программах Армении, что свидетельствует о прочном экономическом сотрудничестве и дружественных отношениях, сложившихся между двумя странами.
"Во время встречи, помимо вопросов, касающихся дорожного строительства, были обсуждены также вопросы сотрудничества в сферах транспорта и авиации. Стороны договорились предпринять необходимые шаги по увеличению объемов грузоперевозок между двумя странами", - заявили в пресс-службе.