Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Надежда Андрюхина выиграла соревнования в прыжках в высоту на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге, взяв высоту 1,96 метра.
- В женском семиборье победу одержала Валерия Москвитина, набрав 6082 очка.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Надежда Андрюхина выиграла соревнования в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Андрюхина взяла высоту 1,96 метра. Второе место заняла Мария Кочанова (1,92), третьей стала Кристина Королева (1,89).
В женском семиборье победу одержала Валерия Москвитина (6082 очка), второй стала Елизавета Слободянюк (5832), тройку замкнула Анна Алферова (5767).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.