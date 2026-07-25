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Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту - РИА Новости Спорт, 25.07.2026
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17:40 25.07.2026

Андрюхина стала чемпионкой России в прыжках в высоту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрыжки в высоту
Прыжки в высоту - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Надежда Андрюхина выиграла соревнования в прыжках в высоту на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге, взяв высоту 1,96 метра.
  • В женском семиборье победу одержала Валерия Москвитина, набрав 6082 очка.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Надежда Андрюхина выиграла соревнования в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Андрюхина взяла высоту 1,96 метра. Второе место заняла Мария Кочанова (1,92), третьей стала Кристина Королева (1,89).
В женском семиборье победу одержала Валерия Москвитина (6082 очка), второй стала Елизавета Слободянюк (5832), тройку замкнула Анна Алферова (5767).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.
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