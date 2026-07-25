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Россиянин, получивший травму на Памире, отказался от госпитализации - РИА Новости, 25.07.2026
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08:16 25.07.2026
Россиянин, получивший травму на Памире, отказался от госпитализации

Пострадавший в горах Памира альпинист из РФ Байер отказался от госпитализации

CC0 / FYA / Памир
Памир - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC0 / FYA /
Памир. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский альпинист Игорь Байер, получивший травму в Таджикистане в горах Памира, чувствует себя хорошо.
  • Эвакуация Байера вертолетом из лагеря Поляна Москвина запланирована на 26 июля.
  • Байер отказался от дальнейшей госпитализации и у него уже есть билет из Душанбе в Россию на 27 июля.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский альпинист Игорь Байер, получивший травму в Таджикистане в горах Памира, чувствует себя хорошо и от дальнейшей госпитализации отказался, сообщил РИА Новости начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода.
Ранее Камолзода сообщил РИА Новости, что эвакуация Байера вертолетом из лагеря Поляна Москвина, расположенного на высоте 4200 метров, запланирована на 26 июля. Это будет чартерный рейс, который летает в лагерь каждые восемь-десять дней, забрасывает туда туристов и доставляет продукты.
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"Мы постоянно держим связь с врачами и руководителем группы… Игорь чувствует себя хорошо и даже гуляет по территории лагеря", - рассказал Камолзода.
По его словам, в лагере за здоровьем Байера следит врач, оценивающий его состояние как стабильное.
"От дальнейшей госпитализации (после эвакуации - ред.) он уже отказался. У него билет из Душанбе в Россию на 27 июля", - уточнил Камолзода.
В московском туристическом клубе "Вестра", организовавшем поход группы Байера, подтвердили РИА Новости, что Байер идет на поправку, однако от продолжения маршрута по Памиру ему пришлось отказаться - изначально поход был рассчитан до 5 августа. Медик из его группы вылетит вместе с ним, остальные трое альпинистов решили продолжить маршрут, сейчас они уже на высоте 6100 метров.
Игорь Байер получил травмы головы и ноги 18 июля во время спуска с перевала Турамыс-1, расположенного на высоте 5270 метров в горах Памира. Его группе удалось доставить его в альпинистский лагерь "Поляна Москвина", где он ждет эвакуации.
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