В трех аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Внуково, Кургане и Челябинске сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", Кургана и Челябинска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", Курган, Челябинск ("Баландино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.