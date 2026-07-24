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У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 24.07.2026
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23:36 24.07.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского.
  • Землетрясение произошло 24 июля в 16:33 UTC (19:33 мск), его эпицентр находился в акватории Тихого океана, данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 июл - РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в Тихом океане - в 169 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщил Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Магнитуда (Ml) - 5,8, глубина - 61,0 километр, координаты - 51.5597 северной широты, 158.2873 восточной долготы", - говорится в сообщении ученых на платформе "Макс".
Подземный толчок зарегистрирован 24 июля в 16.33 UTC (19.33 мск). Эпицентр находился в акватории Тихого океана на удалении 169 километрах от краевой столицы.
По предварительной оценке, интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила три балла. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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ПроисшествияТихий океанПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наук
 
 
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