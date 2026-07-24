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"Будет расплачиваться". СМИ забили тревогу после нового решения Зеленского - РИА Новости, 24.07.2026
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17:20 24.07.2026 (обновлено: 23:20 24.07.2026)
"Будет расплачиваться". СМИ забили тревогу после нового решения Зеленского

AT: Зеленский уволил Сырского ради сохранения угасающего морального духа народа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова.
  • Отставка Александра Сырского связана с потерей его популярности среди украинцев и необходимостью сохранить моральный дух народа и положение Зеленского.
  • На место главнокомандующего Вооруженными силами Украины назначен Михаил Драпатый.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Михаила Федорова ради сохранения своего положения на фоне угасающего морального духа украинцев, пишет Asia Times.
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"Готовность Сырского расплачиваться за достижение стратегических целей жизнями украинцев лишила его популярности предшественника. Какое-то время жесткий подход Сырского служил цели Зеленского и Украины — выиграть в конфликте на истощение. Именно поэтому он изначально предпочел сохранить его, а не Федорова. Однако, как только презрение общественности к Сырскому вылилось наружу, Зеленский пожертвовал им — чтобы сохранить как свое положение, так и поддержку и моральный дух народа", — говорится в публикации.
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По мнению автора материала, то, что украинцы сегодня доверяют Федорову больше, чем Зеленскому, наводит на мысль о появлении потенциального политического соперника. При этом междоусобицы — не новость для украинской политики. Глава киевского режима ранее уже уволил предыдущего главнокомандующего Валерия Залужного, которого, как и Федорова, уважали в войсках.
Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, назначив на его место Михаила Драпатого.
Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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