"Будет расплачиваться". СМИ забили тревогу после нового решения Зеленского

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"Готовность Сырского расплачиваться за достижение стратегических целей жизнями украинцев лишила его популярности предшественника. Какое-то время жесткий подход Сырского служил цели Зеленского и Украины — выиграть в конфликте на истощение. Именно поэтому он изначально предпочел сохранить его, а не Федорова. Однако, как только презрение общественности к Сырскому вылилось наружу, Зеленский пожертвовал им — чтобы сохранить как свое положение, так и поддержку и моральный дух народа", — говорится в публикации.