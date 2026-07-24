В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Северный Новой Зеландии.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров и был зафиксирован в 50 километрах к западу от города Туранги.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на острове Северный Новой Зеландии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 16.51 по времени UTC (19.51 мск) в 50 километрах к западу от города Туранги, расположенного на острове Северный в Новой Зеландии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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