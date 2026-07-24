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Комитет Госдумы по охране здоровья подвел итоги работы - РИА Новости, 24.07.2026
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10:34 24.07.2026 (обновлено: 10:41 24.07.2026)

Комитет Госдумы по охране здоровья подвел итоги работы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИтоги работы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья
Итоги работы Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Вред табакокурения, наркотиков, борьбу с диабетом и поддержку ветеранов СВО обсудили накануне в пресс-центре РИА Новости во время пресс-конференции по итогам работы комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья.
"Недавно были приняты изменения в закон, который позволяет ограничивать продажу вейпов на территории субъектов Российской Федерации. Эта работа начинается с 1 марта 2027 года", – сообщил председатель комитета Сергей Леонов.
Также депутат отметил, что из 240 рассмотренных в этом созыве законопроектов 146 оказались в зоне ответственности Комитета по охране здоровья. Говоря о принятых законопроектах, Леонов коснулся в том числе темы программы наставничества для выпускников медицинских вузов. "Молодые врачи получат наставника, который будет сопровождать их деятельность, помогать им адаптироваться в медучреждениях, передавать свой опыт", – отметил парламентарий.
 
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