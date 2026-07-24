Комитет Госдумы по охране здоровья подвел итоги работы

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Вред табакокурения, наркотиков, борьбу с диабетом и поддержку ветеранов СВО обсудили накануне в пресс-центре РИА Новости во время пресс-конференции по итогам работы комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья.

"Недавно были приняты изменения в закон, который позволяет ограничивать продажу вейпов на территории субъектов Российской Федерации. Эта работа начинается с 1 марта 2027 года", – сообщил председатель комитета Сергей Леонов.

Также депутат отметил, что из 240 рассмотренных в этом созыве законопроектов 146 оказались в зоне ответственности Комитета по охране здоровья. Говоря о принятых законопроектах, Леонов коснулся в том числе темы программы наставничества для выпускников медицинских вузов. "Молодые врачи получат наставника, который будет сопровождать их деятельность, помогать им адаптироваться в медучреждениях, передавать свой опыт", – отметил парламентарий.