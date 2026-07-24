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В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от БПЛА - РИА Новости, 24.07.2026
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16:14 24.07.2026 (обновлено: 17:32 24.07.2026)
В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от БПЛА

Дрозденко: в Ленинградской области разработали платформу для защиты от БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиПлавучая огневая точка "Плот-40"
Плавучая огневая точка Плот-40 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Плавучая огневая точка "Плот-40"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области разработали экспериментальную плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры и объектов ТЭК от безэкипажных катеров и БПЛА.
  • Опытный образец платформы получил предварительное одобрение научно-исследовательского института ВМФ и был впервые продемонстрирован на воде.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Проанализировав вражеские атаки, стало понятно, что важно укрепить защиту с воды. По моему поручению разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА", — написал он на платформе "Макс".
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Разработку под названием "Плот-40" представили губернатору в Выборге. Дрозденко отметил, что аналогов в России пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. По его словам, такие решения рождаются по инициативе самих предприятий.
"Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде", — рассказал он.
Кроме того, добавил Дрозденко, разработчики показали беспилотные катера ударного и разведывательного назначения и другие специальные средства защиты.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
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