В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области разработали экспериментальную плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры и объектов ТЭК от безэкипажных катеров и БПЛА.

Опытный образец платформы получил предварительное одобрение научно-исследовательского института ВМФ и был впервые продемонстрирован на воде.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Проанализировав вражеские атаки, стало понятно, что важно укрепить защиту с воды. По моему поручению разработана новая экспериментальная плавучая платформа. Она предназначена для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от современных угроз, включая безэкипажные катера и БПЛА", — написал он на платформе " Макс ".

Разработку под названием "Плот-40" представили губернатору в Выборге . Дрозденко отметил, что аналогов в России пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. По его словам, такие решения рождаются по инициативе самих предприятий.

"Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде", — рассказал он.