Раскрыто, где быстрее всего в России растут зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник растут быстрее всего в России.

Среди инженеров в промышленности особенно выделяются по приросту зарплат специалисты по автоматизированным системам управления технологическими процессами и технологи.

Среди медицинского персонала коммерческих клиник наибольший прирост зарплатных предложений у кардиологов и неврологов.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Быстрее всего в России сейчас растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, сравнив ситуацию на рынке труда в начале июля этого и прошлого года.

"Зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник растут быстрее. По данным на 1 июля 2026, по темпам прироста зарплат за год лидируют ИТР в промышленности (+10,5%). На втором месте - медики (+10,2%). На третьем - ритейл (+9,6%)", - указывают авторы исследования.

Меньше всех годовой показатель прироста - у рабочих стройплощадок (всего +2,2%). Ниже официального уровня инфляции в 6% также динамика зарплат в IT-сфере (+4,1%) и маркетинге (+4,9%).

У инженеров в промышленности SuperJob фиксирует прирост зарплатных предложений за год по всем позициям. Особенно выделяются инженеры по автоматизированным системам управления технологическими процессами (+27 тысяч рублей, или 17,6%) и технологи (+18 тысяч, или 15,4%). Среди медицинского персонала коммерческих клиник выше всего годовой прирост зарплатных предложений - у кардиологов (+23 тысячи рублей, или 17,7%) и неврологов (+20 тысяч рублей, или 13,8%).