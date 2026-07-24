Раскрыто, где быстрее всего в России растут зарплаты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник растут быстрее всего в России.
- Среди инженеров в промышленности особенно выделяются по приросту зарплат специалисты по автоматизированным системам управления технологическими процессами и технологи.
- Среди медицинского персонала коммерческих клиник наибольший прирост зарплатных предложений у кардиологов и неврологов.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Быстрее всего в России сейчас растут зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob, сравнив ситуацию на рынке труда в начале июля этого и прошлого года.
"Зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник растут быстрее. По данным на 1 июля 2026, по темпам прироста зарплат за год лидируют ИТР в промышленности (+10,5%). На втором месте - медики (+10,2%). На третьем - ритейл (+9,6%)", - указывают авторы исследования.
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Меньше всех годовой показатель прироста - у рабочих стройплощадок (всего +2,2%). Ниже официального уровня инфляции в 6% также динамика зарплат в IT-сфере (+4,1%) и маркетинге (+4,9%).
У инженеров в промышленности SuperJob фиксирует прирост зарплатных предложений за год по всем позициям. Особенно выделяются инженеры по автоматизированным системам управления технологическими процессами (+27 тысяч рублей, или 17,6%) и технологи (+18 тысяч, или 15,4%). Среди медицинского персонала коммерческих клиник выше всего годовой прирост зарплатных предложений - у кардиологов (+23 тысячи рублей, или 17,7%) и неврологов (+20 тысяч рублей, или 13,8%).
При этом в последние несколько месяцев опережающими другие отрасли темпами растут зарплаты у рабочих производств: +1,9% с мая по июль. На втором месте - медицинские работники (+1,8%), на третьем - транспортники и эйчары (по 1,7%). В IT-сфере и маркетинге прирост минимален (0,5% и 0,6% соответственно). А предложения для рабочих в строительстве снизились на 1,2% - это единственная сфера, показавшая отрицательную динамику зарплат в июле относительно мая.