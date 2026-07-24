Захарова обратилась с предложением к Маску

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Россию не удастся заставить отвести войска, предложила ему "отвести Starlink", чтобы люди перестали погибать.