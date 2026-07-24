Захарова обратилась с предложением к Маску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала заявление Илона Маска о том, что Россию не удастся заставить отвести войска.
- Захарова предложила Илону Маску отвести Starlink, чтобы люди перестали погибать.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Россию не удастся заставить отвести войска, предложила ему "отвести Starlink", чтобы люди перестали погибать.
"Хочется развить мысль и предложить отвести "Старлинк". Чтобы люди не умирали", — заявила Захарова в своем Telegram-канале.