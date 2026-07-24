Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника.
- ВСУ потеряли более 1175 военных, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии за неделю.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1175 военных, 23 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18