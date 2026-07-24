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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 24.07.2026
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12:15 24.07.2026 (обновлено: 12:17 24.07.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника.
  • ВСУ потеряли более 1175 военных, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии за неделю.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 1175 военных, 23 боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск на прошедшей неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии", - говорится в сводке.
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