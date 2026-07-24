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Учебно-боевой самолет Як-130М модернизирован более чем на 50процентов - РИА Новости, 24.07.2026
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18:32 24.07.2026
Учебно-боевой самолет Як-130М модернизирован более чем на 50процентов

Учебно-боевой самолет Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%

© Фото : Объединенная авиастроительная корпорацияНовый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учебно-боевой самолет Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%.
  • Самолет оснащен передовыми бортовыми прицельными системами и современной радиолокационной станцией, что позволяет применять широкую номенклатуру вооружений.
  • Як-130М теперь может выполнять истребительные, штурмовые и ударные задачи, в том числе поражать тяжелые БПЛА противника и уничтожать его безэкипажные катера на море.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Учебно-боевой самолет Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%, говорится в справочных материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
"В рамках глубокой модернизации Як-130М обновлен по составу оборудования более чем на 50%. В частности, он оснащен передовыми бортовыми прицельными системами и современной радиолокационной станцией", - говорится в документе.
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В результате он получил возможность применять широкую номенклатуру вооружений, в том числе управляемых, для работы как по воздушным, так и по наземным целям, отмечается в тексте.
"Теперь это полноценный легкий фронтовой боевой самолет, который может применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач. В частности, новые возможности Як-130М позволяют применять его для таких специфических миссий, как поражение тяжелых БПЛА противника и уничтожение его безэкипажных катеров на море", - говорится в материалах.
При этом самолет сохранил свою высокую надежность и выгодную стоимость эксплуатации и технического обслуживания.
Як-130М – модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. Он создан на базе самолета Як-130, который эксплуатируется ВКС России и ВВС Белоруссии, а также ряда стран Азии и Африки.
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