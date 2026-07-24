Як-130М должны уничтожать крупные коптеры и БЭК, заявил Путин

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Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где запускают в серию новый самолет МС-21.

По словам президента, новые самолеты Як-130М должны решать задачи по уничтожению крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий.

ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Новые самолеты Як-130М должны решать задачи по уничтожению крупных коптеров и безэкипажных катеров (БЭК) в зоне боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростех". Он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

Летчик-испытатель Александр Гуськов рассказал президенту, что самолет Як-130М оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений. Прорабатывается также вопрос возможности переноса самолетом поражающих боеприпасов.