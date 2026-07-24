Рейтинг@Mail.ru
Як-130М должны уничтожать крупные коптеры и БЭК, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 24.07.2026 (обновлено: 16:56 24.07.2026)
Як-130М должны уничтожать крупные коптеры и БЭК, заявил Путин

Путин: самолеты Як-130М должны решать задачи по уничтожению крупных коптеров

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, где запускают в серию новый самолет МС-21.
  • По словам президента, новые самолеты Як-130М должны решать задачи по уничтожению крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий.
ИРКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Новые самолеты Як-130М должны решать задачи по уничтожению крупных коптеров и безэкипажных катеров (БЭК) в зоне боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" Объединенной авиационной корпорации (ОАК) "Ростех". Он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Путину показали первый импортозамещенный лайнер МС-21-310 - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Путин в Иркутске поднялся в кабину импортозамещенного самолета МС-21-310
Вчера, 13:58
Летчик-испытатель Александр Гуськов рассказал президенту, что самолет Як-130М оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений. Прорабатывается также вопрос возможности переноса самолетом поражающих боеприпасов.
"И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов", - подчеркнул Путин.
Памятная подпись Владимира Путина для коллектива Иркутского авиазавода - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Путин оставил памятную подпись для коллектива Иркутского авиазавода
Вчера, 14:21
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинИркутский авиационный заводОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехМС-21
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала