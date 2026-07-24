Минобороны раскрыло подробности освобождения Ивашкино и Захаровки

"Штурмовые подразделения малыми группами заходили в село во взаимодействии с операторами беспилотных систем, которые указывали места расположения противника. Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы украинский националистов из состава механизированной бригады ВСУ, российские штурмовики зачистили населенный пункт и закрепились на окраине села", - рассказали в Минобороны.