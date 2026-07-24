Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Севера" при заходе в Ивашкино и Захаровку Харьковской области сопровождали операторы беспилотных систем, которые указывали места расположения противника.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" при заходе в населенные пункты Ивашкино и Захаровку Харьковской области сопровождали операторы беспилотных систем, которые указывали места расположения противника, сообщило Минобороны России.
В пятницу ведомство сообщило, что военнослужащие 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) и 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Ивашкино Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Захаровку и Ивашкино в Харьковской области
"Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы украинский националистов из состава механизированной бригады, российские штурмовики зачистили населенный пункт, а инженерные группы приступили к разминированию местности", - отметили в Минобороны.
ВСУ из населенного пункта Захаровка выбили штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север".
"Штурмовые подразделения малыми группами заходили в село во взаимодействии с операторами беспилотных систем, которые указывали места расположения противника. Закрепившись на окраине села, военнослужащие передавали координаты огневых позиций ВСУ, а расчеты артиллерии и ударных БПЛА наносили огневое поражение. Выбив основные силы украинский националистов из состава механизированной бригады ВСУ, российские штурмовики зачистили населенный пункт и закрепились на окраине села", - рассказали в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
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