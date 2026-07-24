Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС и город Энергодар лишены водоснабжения из-за аварии.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ.

В четверг утром глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что город в Запорожской области обесточен и лишен водоснабжения из-за аварии за его пределами.

"Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС", - говорится в заявлении агентства.

Как отмечается, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.