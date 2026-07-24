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Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ - РИА Новости, 24.07.2026
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01:35 24.07.2026
Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ

МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС и город Энергодар лишены водоснабжения из-за аварии.
  • Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ.
В четверг утром глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что город в Запорожской области обесточен и лишен водоснабжения из-за аварии за его пределами.
"Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС", - говорится в заявлении агентства.
Как отмечается, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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